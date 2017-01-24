Samanyolu Haber /Gündem / Ülkücülere seslendi: Bu videoyu seyret öyle oy ver /24 Ocak 2017 16:06

Ülkücülere seslendi: Bu videoyu seyret öyle oy ver

MHP'li Yusuf Halaçoğlu: Ülkücü kardeşlerim bu videoyu seyredip, öyle karar versin

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Partili cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) sitemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin, referandum oylamasının sonuçlanmasının ardından, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Twitter hesabından, Mecliste evet oyu veren partililer için "Kendilerini hayvan yerine koyan birini başkan yapmak için bu denli gayret eden milliyetçileri kutluyorum! Onlar medar-ı iftiharlarlarımızdır" diye yazmıştı. Halaçoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'liler hakkında söylediklerini paylaşarak, "Ülkücü kardeşlerim ve dava arkadaşlarım bu videoyu seyredip hayır ve evete öyle karar versinler. Sözün bittiği yer..." ifadesini kullandı.


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