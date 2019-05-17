Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin zulmü Ramazan'da da devam ediyor /17 Mayıs 2019 10:35

AKP'nin zulmü Ramazan'da da devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avı mukaddes Ramazan ayında da devam ediyor. Adana'da aralarında 5 kadının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 5 kadın "Suçun şahsiliği esastır" ilkesi hiçe sayılarak meslekten ihraç edilen polislerin eşi olduğu için gözaltına alındı.

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Hizmet Hareketi mensuplarını düşman hukukuna maruz bırakıyor. Mukaddes Ramazan ayında bile genç-yaşlı, kadın-erkek demeden keyfi gerekçelerle gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. 

Kadınlar, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen polislerin eşleri olduğu için gözaltına alınıyor. 

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 ilde 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında 5 kadın da var. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3’ü tutuklandı.

Adana'nın yanısıra Gaziantep, Van, İzmir, Şırnak ve Bayburt'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınmıştı. 

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi de dün gözaltına alındı.

BANK ASYA'YA PARA YATIRMAK  SUÇ!

18 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında devletin verdiği lisansla faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten ve 20 Temmuz 2016'da lisansı iptal edilen Bank Asya'ya para yatırmak da var.

İSTANBUL'DA 48 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri gözaltı kararı verilen kişilerin adreslerine bu sabah baskın düzenledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin zulmü Ramazan'da da devam ediyor Sonraki Haber >>

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:14