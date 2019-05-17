AKP'nin zulmü Ramazan'da da devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Hizmet Hareketi mensuplarını düşman hukukuna maruz bırakıyor. Mukaddes Ramazan ayında bile genç-yaşlı, kadın-erkek demeden keyfi gerekçelerle gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.





Kadınlar, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen polislerin eşleri olduğu için gözaltına alınıyor.





18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 ilde 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında 5 kadın da var. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3’ü tutuklandı.





Adana'nın yanısıra Gaziantep, Van, İzmir, Şırnak ve Bayburt'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınmıştı.





Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi de dün gözaltına alındı.





BANK ASYA'YA PARA YATIRMAK SUÇ!





18 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında devletin verdiği lisansla faizsiz bankacılık faaliyeti yürüten ve 20 Temmuz 2016'da lisansı iptal edilen Bank Asya'ya para yatırmak da var.







İSTANBUL'DA 48 KİŞİYE GÖZALTI





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri gözaltı kararı verilen kişilerin adreslerine bu sabah baskın düzenledi.



