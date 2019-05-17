Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den peş peşe S400 açıklaması: Türkiye’ye verilen mesaj açıktır /17 Mayıs 2019 10:49

ABD'den peş peşe S400 açıklaması: Türkiye’ye verilen mesaj açıktır

ABD Temsilciler Meclisi'nin bir grup üyesi, Türkiye’nin S-400 satın alımıyla F-35 programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

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ABD Temsilciler Meclisi'nin bir grup üyesi, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi temsilci Kevin McCarthy, "Türkiye’ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400’leri edindiğinde F-35’leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var" dedi.

McCarthy, "ABD’nin milli güvenlik çıkarları için çok fazla ciddi sonuçlar var, Türkiye satın alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalıştığımız ve ortak çıkarlarımızın olduğu birçok alanda ABD ile işbirliği yapmalı" değerlendirmesinde bulundu. 

HAVA KUVVETLERİ GENEL SEKRETERİ: BU KOŞULLARDA TESLİM EDECEĞİMİZ SANMIYORUM

Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson ise  Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesinin "mümkün" olduğunu söylerken "S-400'ü bulunan bir ülkeye F-35 teslim edebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

DW Türkçe’nin AFP'den aktardığına göre, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki fikrini değiştirme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine Wilson, "Bu mümkün" yanıtını verdi.

"Diplomatlar bu konuda çalışmaya devam ediyor" diyen Wilson, S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı yönündeki ABD tezini yineledi.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu, Türkiye’nin S-400 satın aldığı takdirde F-35 satımının yasaklanması için bütçe tasarısı sunmuştu

ABD Savunma Bakanlığı 13 Mayıs’ta, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarına devam etmesi durumunda, Türkiye yerine F-35 uçakları için yeni bir parça tedarikçisi arayacaklarını açıklamıştı.
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