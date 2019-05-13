Samanyolu Haber /Gündem / KHK zulmü ölümden beter: Hasta profesöre pasaport vermediler! /13 Mayıs 2019 22:32

KHK zulmü ölümden beter: Hasta profesöre pasaport vermediler!

KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra yargılanıp beraat eden Psikiyatrist Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verilmiyor. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasına rağmen pasaport verilmeyen Prof. Savaş kanser hastası ve yurt dışında tedavi olması gerekiyor.

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15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’lar ile atılan binlerce akademisyenden biri olan Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Haluk Savaş anun hükmünde kararnameyle kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra yargılanıp beraat etti, mahkeme yurt dışı yasağını kaldırdı. Bugün Adana Valiliğine giderek, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olduğunu, yurt dışında tedavi görmek istediğini belirten Prof. Savaş'a pasaport verilmeyeceği söylendi. 

Prof. Savaş, Adana Valiliğinde yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı. 

Prof. Savaş şunları kaydetti: 

Az önce TC Adana Valiliğindeydim; pasaport için önce tahditlerin sorgulandığı odaya girdim. Memura KHK’lı olduğumu, yargılanıp beraat ettiğimi, mahkemenin yurt dışı yasağımı kaldırdığını, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olup yurt dışında tedavi olmak istediğimi belirttim.

Memur bilgisayardan baktı, KHK ile kamudan ihraç olduğumdan KHK ile pasaportumun iptal olduğunu bu nedenle pasaport çıkaramayacaklarını belirtti. Yani mahkemenin benim yurt dışına çıkış yasağımı kaldırması hiç bir anlam ifade etmiyor. KHK bizi yurt içinde ölmeye mahkum ediyor.

“Bu KHK’ya karşı ne yapabiliriz?” diye sordum. “Kanser raporlarınızla birlikte CİMER’e yazın” denildi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti “geri kalan” 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile “yazışarak” geçireceğiz anlaşılan. Oysa Japonya, Kore, Küba, ABD’de tedavi olabilmem için yeni geliştirilmiş önemli tedavi teknikleri var. Mesela biri 2018’de Nobel Tıp Ödülü’nü alan Prof. Allison’un immunoterapisi. Şimdi bu tedavilere bir an önce kavuşmak ve hayatta kalabilmeyi denemek yerine devletin bana ördüğü “ölüm duvarı”yla karşılaşıyorum.
Sağ kalırsam, önce CİMER’e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay’a, başarılı olamazsam, AYM’ye, başarılı olamazsam AİHM’e başvuracağım. TR’de ceberrut devletle uğraşmak mı daha zor yoksa azraille mi bilemedim?




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