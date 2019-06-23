Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yenilgisi dünyaya böyle duyuruldu /23 Haziran 2019 19:33

AKP'nin yenilgisi dünyaya böyle duyuruldu

Ekrem İmamoğlu'nun büyük zaferini Reuters, Binali Yıldırım'ın "Hayırlı olsun" mesajı üzerinden duyurdu,

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Kritik seçim sonrasında ilk açıklamayı Binali Yıldırım yaptı. 19:30 sularında başlayan açıklamayı dünya ajansları ve medya kuruluşları "son dakika" uyarısıyla okuyucularına paylaştı.

Reuters haber ajansı, “Türkiye’de AKP’nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi. AKP’nin adayı İmamoğlu’nu kutladı ve İstanbul’a iyi bir şekilde hizmet etmesini umduğunu söyledi.” ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU 700 BİN OY FARK ATTI

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 80'i açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 55, Yıldırım yüzde 45 oy aldı. İmamoğlu 700 bin oyla önde gidiyor. 
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