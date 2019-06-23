Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İmamoğlu'na hayırlı olsun /23 Haziran 2019 19:20

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İmamoğlu'na hayırlı olsun

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ortak adayı Binali Yıldırım, ilk açıklamayı yaparak yenilgiyi kabullendi. Rakibi Ekrem İmaoğlu'nun 800 bin oy gerisinde kalan Yıldırım, "İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti ve şöyle konuştu:

''Bildiğiniz gibi YSK seçimin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca elinden gelen bütün gayreti gösteren bütün yakın arkadaşlarıma projelerimizi vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum.

Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İmamoğlu'na hayırlı... Sonraki Haber >>

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:26:55