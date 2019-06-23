Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İmamoğlu'na hayırlı olsun

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti ve şöyle konuştu:





''Bildiğiniz gibi YSK seçimin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca elinden gelen bütün gayreti gösteren bütün yakın arkadaşlarıma projelerimizi vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum.





Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.''