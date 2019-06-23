İstanbul'un yeni başkanı: Sandıktan hesap pusulası çıkmıştır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarını takip etmek için İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.
Merkezde danışmanları ile kapalı bir odada sonuçları takip eden Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 800 bin oyla önde tamamladı.
Bu tarihi zaferin ardından Ekrem İmamoğlu kameralara önüne geçti.
İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN TARİHE GEÇECEK KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:
Bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye’nin demokrasiye katkısıydı. Seçim hayırlı olsun.
İstanbul’un galibi halkımız iyi ki varlar. Net sonuçlar sandık tutanaklarıyla olur. Tüm görevli arkadaşlarımız sandık başından ayrılmasın. Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Maalesef 31 martta bu işlemedi. Saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.
Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz.
SANDIKTAN HESAP PUSULASI DA ÇIKTI
Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor.
Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek.
Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir. yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir sükunet içerisinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını dünyanın gözü önünde korudunuz. Demokrasi geleneğine sahip çıktınız.
"KİMSEYİ DIŞLAMADAN HİZMET EDECEĞİZ"
Ben bütün aileme CHP teşkilatına buraya gelerek bize destek olan belediye başkanlarına, İyi Parti örgütlerine, sayısı 100 bini aşan İstanbul gönüllülerine HDP seçmenlerine, MHP ve AKP ile bütün siyasi parti seçmenlerine, bu güzel şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımıza kısaca tüm vatandaşlara en yakın yol arkadaşım olan çocuklara, gençlere, annelerimize, yürekten teşekkür ediyorum.
Bu seçimi bütün Türkiye kazanmıştır. Göreceksiniz bunu kısa sürede herkes görecek. Kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün sandıktan bana seferberlik çıkmıştır.
Bugün oluşturduğumuz İstanbul ittifakı, sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk.
İMAMOĞLU: HER KESİMİN SESİNE KULAK VERECEĞİM
Ben bu şehri tek başıma yönetmeyeceğim, her kesimin sesine kulak vereceğim. Partiler kutsal yapı değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da hizmette araçtır. Partiler gibi liderler de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak asla doğru değildir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; sizinle uyumlu bir şekilde çalışmaya hazırım. İstanbul’un acil sorunlarını devlet kurumlarıyla işbirliğinde görüşmek isterim. Sizi en kısa sürede ziyaret etme talebimi size iletiyorum.
"ENGELLE KARŞILAŞIRSAK HALKA ANLATIRIZ"
Yarıda kalan projelerimizi ilk meclis toplantısında ele alıp tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konuda bir engel görürsek bunu halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.
Biz artık gece gündüz demeden tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben gücümüz, halkımızdan en çok da çocuklar ve gençlerden alacağım.
İlk aday olduğumda beni tanıdıkça seveceksiniz demiştim. Bundan sonraki süreçte de her şey çok güzel olacak."