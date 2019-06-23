İstanbul'un yeni başkanı: Sandıktan hesap pusulası çıkmıştır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarını takip etmek için İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.





Merkezde danışmanları ile kapalı bir odada sonuçları takip eden Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 800 bin oyla önde tamamladı.





Bu tarihi zaferin ardından Ekrem İmamoğlu kameralara önüne geçti.





İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN TARİHE GEÇECEK KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:





Bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye’nin demokrasiye katkısıydı. Seçim hayırlı olsun.





İstanbul’un galibi halkımız iyi ki varlar. Net sonuçlar sandık tutanaklarıyla olur. Tüm görevli arkadaşlarımız sandık başından ayrılmasın. Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Maalesef 31 martta bu işlemedi. Saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.





Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz.





SANDIKTAN HESAP PUSULASI DA ÇIKTI





Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor.





Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek.





Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir. yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir sükunet içerisinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını dünyanın gözü önünde korudunuz. Demokrasi geleneğine sahip çıktınız.

