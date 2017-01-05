Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Suriye politikasına hükümet içerisinden ağır eleştiri /05 Ocak 2017 02:24

AKP'nin Suriye politikasına hükümet içerisinden ağır eleştiri

Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi ardından Reina saldırısı dikkatleri IŞİD ve EL Nusra'ya ve Türkiye’nin yıllardır uyguladığı Suriye politikasına çevrildi.

Erdoğan'dan büyük Esed çarkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde uyguladığı başlatılan Suriye politikası tam olarak duvara tosladı.  2011 yılının Mart ayında, Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, zigzaglarla dolu politika izleyen Erdoğan hükümetinin icraatları şimdilerde çok tartışılıyor. Bugğne kadar bir çok uzman tarafından yanlışlar söylense de pek dikkate alınmadı. Hatta hükümeti eleştirdikleri için tenkit edilen uzmanlara hükümet içerisinden bir isim katıldı, 

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” dedi. 

Hürriyet gazetesine konuşan Kurtulmuş ütesi bulunduğu AKP hükümetlerini sert bir dille eleştirdi 

Kurtulmuş 'Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz. Suriye’de Ruslarla gidilecek olan görüşmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım. Musul meselesinde de yeni bir yaklaşımla Irak hükümetiyle bir ittifak yapılmalı. Önce ateşkesin doğru uygulanması, sonra masanın doğru kurulması önemli. Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama ortada barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar.' dedi  
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