Samanyolu Haber /Gündem / Silivri'de tutuklu bulunan Gazeteci Mustafa Ünal 'dan haber var... /05 Ocak 2017 02:03

Silivri'de tutuklu bulunan Gazeteci Mustafa Ünal 'dan haber var...

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Mustafa Ünal sağlık sorunları sebebiyle zor günler geçiriyor

SHABER3.COM

İktidarın 4 Mart 2016’da kayyım marifetiyle el koyup 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra KHK ile tamamen kapattığı Zaman Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, 31 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Birçok gazeteci ile birlikte darbe teşebbüsünden sonra alıkonulan ve Silivri Cezaevi’nde iddianameleri bile yazılmadan tutsak edilen Mustafa Ünal’ın rahatsızlık geçirmesine rağmen günlerce hastaneye götürülmediği ortaya çıktı.

Mustafa Ünal’ın oğlu, cezaevinde zonaya yakalanan babasının tüm taleplere rağen 6. günde bir doktor tarafından görüldüğü bilgisini Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.  Ünal’ın oğlu, doktorun yazdığı ilaçların ise iki gündür babasına ulaştırılmadığını bildirdi.

Silivri’deki açık görüşte konudan haberdar olduklarını açıklayan Ünal ailesi, cezaevi yönetiminin bu konuda ‘gevşek’ davrandığına dikkat çekti ve  yöneticilerin bundan haberinin olup olmadığını sordu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan babam Mustafa Ünal’ı ziyaret ettim. Bundan yaklaşık 8-9 gün önce zona hastalığı geçirmiş, 6 gün boyunca doktora görünmek istemiş. Ancak 6. günün sonunda doktor bakmış. Şimdi de doktorun yazdığı ilaç 2 gündür gelmiyormuş. Anladığım kadarıyla idare biraz gevşek davranıyor. Bu durumdan yetkililerin haberi var mı acaba?”

MUSTAFA ÜNAL İLK DEĞİL…

Mustafa Ünal cezaevinde sağlık problemleri olan fakat cezaevi yönetiminin ilgilenmediği ilk gazeteci değil. Yakınlarından alınan bilgilere göre, gazeteciler kelepçeyle hastaneye götürülme zulmünü yaşamamak için hastalıklarına sabretmeye çalışıyor. Bazılarına ilaçları ya verilmiyor ya da çok geç verilerek bir nevi işkence yapılıyor.
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