'AKP'nin birçok Kürt teşkilatı Barzani'cidir, böyle giderse...'

Türkiye kamuoyunda, adında "Kürdistan" ismi geçen ilk parti olarak bilinen Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin (TKDP) sözcüsü Rojhat Amedi, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) destek veren Kürtlerin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) çizgisinde olduğunu söyledi.

Rojhat Amedi, Ankara'nın Erbil'e yönelik tutumunun sürmesinin bu kesimi yeni arayışlara iteceğini söyledi.

IKBY'deki bağımsızlık referandumu nedeniyle bulunduğu Erbil'de BBC Türkçe'ye konuşan Amedi, 'Her Kürt'ün aklında bağımsız Kürdistan fikrinin olduğunu', Türkiye'de birlikte yaşamın Türk hükümetinin politikalarına bağlı olduğunu belirtti.

Amedi, Türkiye'deki Kürtler arasında KDP çizgisindeki örgütlenmelerin 1960'ların ortalarında başladığını ancak ilerleyen on yıllarda kendilerinin tasfiye edildiğini öne sürdü.

'İran ve Suriye, 'Türkiye'ye savaşta sizi destekleriz' önerisi getirdi'





Amedi kendilerine bazı ülkelerin destek vereceği sözünü vermesine karşın o dönem silahlı bir yol izlemediklerini iddia etti:

"12 Eylül'den sonra bütün Kürt örgütler Türkiye'yi terk etti. Bazıları kendilerini Suriye'de, bazıları İran'da buldu. İşte o dönemde Suriye bu Kürt örgütlerine Türkiye'ye karşı savaşın, biz sizi destekleriz mesajını veriyordu.





"İranlılar da 1991'de bize bu mesajı verdi. Kabul etmedik. Özellikle Güneyli kardeşlerimiz, Mesud Barzani bizi ikaz ediyordu. 'Sakın, Türkiye silahla mücadele edilecek bir ülke değildir' diyordu."





Rojhat Amedi / Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi sözcüsü





İlerleyen yıllarda PKK'nın Kürt siyasi hareketleri içinde tek örgüt haline geldiğini belirten Amedi, PKK'yı desteklemeyen, muhafazakâr ve KDP çizgisindeki Kürtlerinse kendilerine ait bir örgütlenme olmadığı için AKP içinde örgütlendiğini iddia etti.



