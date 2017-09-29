Akşener: Ortak aday olmayacağım, sonucunu daha önce gördük

Ankara’da 25 Ekim’de yapacakları toplantıda partinin ismi, logosu ve kurucular kurulunun tamamını açıklayacaklarını aktaran Akşener, “Şöyle dedikodular var: Bir, bu partiyi kurdurmazlar. İki, Meral Akşener hapsedilir. Üç, etrafındakiler hapsedilir. Ben sayın Erdoğan’ı tanıyorum, kendisi için ‘Bir kadından korktu’ dedirtmez. Bu parti kurulur, bana da hiçbir şey olmaz” diye konuştu.





Bu dedikoduların esasen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zarar verdiğini aktaran Akşener, Bitlis’in Ahlat ilçesinde kirasının kendisinin ödeyeceği bir ev kiraladığını aktardı.





‘Üçüncü bir yola ihtiyacımız var’





Akşener şöyle devam etti: “Partinin açıklamasını yaptıktan sonra 15 gün gideceğim ve Güneydoğu’yu şehir şehir dolaşacağım. Her ilde, sokaklarda insanlarımızı dinleyeceğim. Gideceğim bir kahveye ‘Arkadaş bana ne anlatırsın ve ne sorarsın’ diyeceğim. Buna ihtiyaç olduğunu görüyorum. Doğu’da, Güneydoğu’da insanımız iki yumruk arasına sıkışmış kalmış durumda… Bir tarafta AKP, diğer tarafta terör örgütü… Bizim orada üçüncü bir yola ihtiyacımız var.”





‘100 bin imzayla müracaat ederek geleceğim’





Partide kadın kollarını kurmayacaklarını, kadınların tüm ana alanlarda görev yapacağını kaydeden Akşener, “Yüzde 30 kadın istedim, erkek arkadaşlarımızı da ikna ettim. Kurucular Kurulu da böyle, partinin tüm kurullarında böyle olacak” dedi.





Akşener şöyle devam etti. “CHP’den de, başka bir siyasi yapıdan da cumhurbaşkanlığı için ‘Bizden aday ol’ ya da ‘Ortak aday ol’ diye bir teklif gelmedi. Ortak adayın sonuçlarını daha önce gördük, doğru da bulmuyorum. Düzgün bir yarış olmalı ve bu yarışın sonunda kazanan da, kaybeden de sonuca saygı göstermelidir. Herkese söz veriyorum, tek bir oylarının bile zayi olmaması için çalışacağız. İster grup, ister başka bir şey olsun, eğer cumhurbaşkanlığına aday olursam, 100 bin imzayla müracaat ederek geleceğim. Buradan bunu açık açık söyleyeyim, herkes kendini ayarlasın.”