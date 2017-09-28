Samanyolu Haber /Gündem / Barzani'ye: Otur oturduğun yerde, petrolün var rahat dur /28 Eylül 2017 14:08

Barzani'ye: Otur oturduğun yerde, petrolün var rahat dur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IKBY'deki referandum sonuçları için "Maşallah yüzde 92 kabul görmüş. Otur oturduğun yerde, petrolün var rahat dur" dedi.

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Erdoğan şunları dedi:

 ''(IKBY lideri Mesud Barzani) Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Otur oturduğun yerde. Para pul her şey var. Petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran'la konuştun mu Yok. ''
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