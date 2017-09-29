Milliyet yazarı dümdüz söyledi: Anlaşılan kasa boşalmış...

Mehmet Tezkan / Milliyet

Bir sabah kalkıyorsun cüzdanın boşalmış







Dün de yazdım.. İktidar Orta Vadeli Plan adı altında vergi oranlarını artırdı.





Anlaşılan o ki; Hazine’nin kasası boşalmış..





Hazinenin dengesi kaçmış..





Yüzde 40 vergi artışı olur mu?





Maliye Bakanı her yıl enflasyon oranında yapıyorduk, bu yıl yüzde 25 daha fazla yaptık diyor..





Yani yüzde 15 yapacaktık, yüzde 40 yaptık..





O halde enflasyon yüzde 15..





Zamma gelince enflasyon farklı..





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Sadece MTV vergisi artsa neyse.. Her alanda vergiler arttı..





Bunu KDV ve ÖTV artışları izleyecek..





Merkezi yönetim böyle de yerel yönetimler farklı mı?





Emlak vergisine yüzde 300, yüzde 400 zam yapan belediyeler var..





Çöp vergisini katlayan..





Otoyollar, köprüler desen soygun yeri gibi.. Bu haliyle insanlar zorunlu olmadıkça kullanmıyor..





Kullanamıyor.. Yeni yılda kaç para olacakları belli değil..





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Yeni yılda cebimize ne kadar yük geleceği henüz belli değil.. Ama işaret fişeği atıldı.. Yüzde 40 küçüleceğiz..





Bir de şu var..





Devlet yüzde 5 büyümeyi hedefliyor..





Biz de yüzde 5 büyüyelim..





Büyümeden biz de pay alalım..





Enflasyonun üzerine yüzde beş koyup maaşları böyle belirleyin..