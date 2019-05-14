Samanyolu Haber /Eğitim / MEB'de göstere göstere torpil /14 Mayıs 2019 09:07

MEB'de göstere göstere torpil

513 adayın yer aldığı listede, sadece iktidara yakınlığı “tescilli” 5 isme tam puan verildi

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yazılı sınav puanları düşük olmasına karşın yüksek mülakat puanları ile bir çok ismi şube müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. 513 adayın yer aldığı listede, sadece iktidara yakınlığı “tescilli” 5 isme tam puan verildi. MEB’in yazılı sınavında sadece iki aday tam puan alırken ikisinin notu da mülakatta düşürüldü.
 
Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Sınav, Nisan 2018’de gerçekleştirildi. 2032 aday sözlü sınava girmeye hak kazandı. Eylülde ise mülakat yapıldı. Onlarca isim yazılı sınavları 85 olmasına karşın sözlü sınavda 97 puan verilerek atandı. Birçok aday ise yazılı sınav puanları altında notlandırılarak devre dışı bırakıldı. Sadece 5 adaya “100” tam puan verildi. Tam puan alanların yazılı sınavlarının düşüklüğü, üçünün 84, birinin de 89 olduğu görüldü. MEB mülakatında tam puan alan isimlerden birisinin 2015’te AKP’den milletvekili adayı, birinin MEB’in resmi sitesinde “15 Temmuz Kitabesi” görselle yer alan fotoğraflı profili, birinin Eğitim Bir Sen’e yakınlığı, birinin “Türkiye’nin ilk devlet başkanı tüm milletimize, vatanımıza ve bilcümle ümmete hayırlı olsun” paylaşımı dikkati çekti. 
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