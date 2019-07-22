AKP'den gurbetçiye acı fatura

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 3201 sayılı Kanun kapsamında yapılan yurt dışı borçlanma sistemini değiştirerek milyonlarca gurbetçinin canını yaktı.





Kanun değişikliğinden önce 3 bin 600 gün ile 98 bin TL ödeyen gurbetçiler yaklaşık 2 bin 4 lira maaş alabiliyordu. Son yapılan değişiklik ile 5.400x38,31=206 bin 874 TL ödeyecek ve yaklaşık bin 400 lira maaş alacak. Ödemeler iki katına çıkartılırken maaş yarıya indirilmiş oldu.





BORÇLANMA YÜZDE 45'E ÇIKARILDI





Borçlanma oranları yüzde 32 yerine yüzde 45’e çıkartıldı, SSK aylığı yerine ise Bağ-Kur aylığına dönüştürüldü.





Milli Gazete'nin haberine göre yurt dışı başlangıç süreleri Türkiye’den başlangıç süresi sayılmayacak.





Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile eski 4A SSK’lı emeklilik yerine daha çok para ödenerek 4B’den daha az emekli aylığı olacak.







100 bin lira ödenip 2 bin 400 lira emekli aylığı alınıyordu, 200 bin lira ödenip bin 400 lira maaş alınacak.





EN DÜŞÜK GÜNLÜK ÖDEME 38,31 TL OLDU





Halen en düşük günlük (asgari) borçlanma 27,25 TL'den 38,31 TL’ye, en yüksek (tavan) günlük borçlanma 204,37 TL'den 287,37 TL’ye çıkarıldı.





Böylece primler yüzde 40,6 oranında daha fazla ödenecek.





Taban gün sayısı ise 3 bin 600’den 5 bin 400’e çıkarıldığı için de emeklilik süresi de yaklaşık iki katına çıkartılmış oldu.





YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE CEP TELEFONU HARCI GURBETÇİYİ VURDU





En fazla gurbetçileri ilgilendiren iki fahiş zam daha yürürlüğe girdi.





Torba Kanu ile Meclis’e getirilen ve yasalaşıp yürürlüğü giren yurt dışına çıkış harçlarının 15 liradan 50 liraya çıkarıldı.





Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılması için ödenen harçlar geçen yıl 170 lira iken bu yıl 1.500 liraya çıkarıldı.





Yurt dışında ikamet edenlerin dövizle askerlik için ödeyecekleri tutar ise 5 bin 400 euroya yükseltildi.





AKP MİLLETVEKİLİ DE ELEŞTİRDİ





AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu doğru bulmadığı için değişikliklere destek vermediğini belirterek, "En hafif haliyle gurbetçiye saygısızlık yapıldı. Dövizle askerlik bedelindeki artış vatandaşlıktan çıkanların sayısını artırabilir." ifadelerini kullanmıştı.