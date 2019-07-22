Ulusalcıların CHP kavgası

Ulusalcıların yayın organı Odatv'nin yazarı Nihat Genç, Odatv'ye sert eleştirilerde bulundu. Odatv'nin son dönemlerdeki yayın politikasında ciddi sapma olduğunu iddia eden Genç, örnek olarak da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) haberlerini gösterdi.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik övücü ifadeler kullanılmasını "vahşet" diye niteleyen Genç bu şartlar atında Odatv'de yazılarının yayınlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.





CANAN KAFTANCIOĞLU HABERİNİ ÖRNEK VERDİ





Genç, “İki gün önce Kaftancıoğlu’nun mahkemesi var, hukuksuz ise buna karşı çıkacaksın. Ama Odatv, Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki 'Ben buraya şu hayalle geldim' gibi. Etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman çıkarmaya çalışıyor, bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Ben açarım Odatv’nin iki-üç yıl önceki Kaftancıoğlu yazılarını, Odatv altından kalkamaz. Bakıyorum ki Odatv’de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş." ifadelerini kullandı.





Yazar Nihat Genç, Odatv'nin yayın politikasında sapma olduğunu belirtterek, "Artık yazmam." dedi.





"ODATV YANLIŞ YOLA GİRDİ"







Genç, Odatv'yi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olduktan sonra yanlış yola girmekle itham etti.





Genç, "Artık geri dönsek de çıkamayız. Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP’nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. O yüzden Odatv’de yazamam.” dedi.