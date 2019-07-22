Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti /22 Temmuz 2019 11:25

Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti

Milli Nizam Partisi kapatılınca 1972-1973 yıllarında Milli Selamet Partisi’nin kurucu genel başkanlığını yapan Süleyman Arif Emre, 96 yaşında hayatını kaybetti.

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Milli Selamet Partisi kurucu genel başkanı, Saadet Partisi kurucu üyesi, eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti.

Siyasi hayatına 1956 yılında Hürriyet Partisi’nde başlayan Süleyman Arif Emre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşıydı. 

1971 yılında Milli Nizam Partisi hareketine kurucu üye olarak katılan Emre, partinin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulundu.

Süleyman Arif Emre (solda), 1974-1977 yılları arasında Necmettin Erbakan'ın başbakan yardımcılığını üstlendiği koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı yaptı.

MİLLİ SELAMET PARTİSİ'NİN KURUCUSUYDU

Milli Nizam Partisi kapatılınca 1972-1973 yıllarında Milli Selamet Partisi’nin kurucu genel başkanlığını yaptı. 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevlerinde bulundu.

24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Arif Emre, Meclis’in en yaşlı üyesi olması sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışını yaparak yeni başkan seçilinceye kadar bir süre TBMM başkanlığı yaptı. 

Bu dönemde cumhurbaşkanlığı makamına da vekâlet etmişti.

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti. 
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