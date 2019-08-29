AKP'den karşı hamle: 7 Haziran sonrası Erdoğan'ı koltuktan indirmek istedi

Siyasi kulislerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan arasındaki “eski defterler” ve “hafıza kayıtları” atışmasıyla başlayan tartışma sürüyor.





Erdoğan’ın, Davutoğlu ve Ali Babacan için vakti geldiğinde açıklayacağını söylediği “hafıza kayıtları”nda neler olduğu ve ne zaman açıklayacağı merak ediliyor.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre bir AKP yöneticisi, Erdoğan’ın hafıza kaydındaki konulardan birinin 7 Haziran seçimlerinin ardından Davutoğlu’nun koalisyon hükümeti kurmak için gerçekleştirdiği görüşmeler olduğunu öne sürdü.





Aynı yöneticinin, “O süreçte CHP ile koalisyon kurmak istedi. Böylece lider kendisi olacaktı. ‘Erdoğan Köşk’te oturur biz de ülkeyi yönetiriz’ planları yaptı. Erdoğan’ı etkisiz hale getirerek devre dışı bırakmak istedi.” iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.





"BAZI GÜÇLER ORGANİK BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE" TEZİ







Davutoğlu’nun şimdi de parti kurarak aynısını yapmaya çalıştığını öne süren AKP yöneticileri, “Bir üst akıl var. Bu akıl, bazen parti kurarak, bazen o partiler arasında ittifak yaptırarak Erdoğan’ı yüzde 50’nin altına düşürmek istiyor. Bazı güçler, organik bir çalışma içinde.” iddialarını dillendirdi.





"HEDEF 2023'TE İKİNCİ TUR" İDDİASI





Aynı kaynakla, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması için büyük çaba sarf edildiğine, Saadet Partisi’nin (SP) yüzde 2,5 oy almasının hedeflendiğine dikkati çekti.





AKP yöneticileri, “Şimdi o boşluğu doldurmak için varlar. Sadece bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yüzde 50’nin altına düşürülerek seçimin ikinci tura kalması için yeni partilerin kurulması isteniyor. Sadece yüzde 2,5 için.” görüşü savunuldu.





AKP YÖNETİCİLERİ: YENİ PARTİLER İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIR







Yeni partilerin kurulmasının AKP’nin işini kolaylaştıracağını savunan AKP’liler, “Bremen mızıkacıları gibi farklı bileşenler bir araya geldikçe hata yapma ihtimali artar, dezavantaja dönüşür ve deşifre olurlar.” tezini ileri sürüyor.





AKP kulislerinde, Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partilerin İyi Parti ile ittifak yapacağı beklentisi dile getirilirken, burada da “AKP’nin yerine kurulan milli ve yerli, demokrat ve reformist partiyiz,” söyleminin kullanılacağı yorumu yapılıyor.





DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILIR MI?





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partinin yetkili kurullarında 23 Haziran'de tekrarlanan İstanbul seçiminden önce yeni parti hazırlığı yapan isimlerle ilgili, “Seçimden sonra gereğini yapacağız.” sözleri, Davutoğlu ve Babacan ekibinde yer alan isimlerin ihraç süreçlerinin başlatılacağı biçiminde yorumlanmıştı.





Ancak AKP kulislerinde Erdoğan’ı açıkça hedef alan ya da hakaret içeren söz ve ifadeler olmadığı sürece bir disiplin sürecinin başlatılmayacağı dile getiriliyor.