Polisten avukata üç saat işkence iddiası

Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Ahmet Buğra Çelik, Antalya’da park halindeki aracının içinde telefonla konuştuğu sırada polis memurları tarafından darp edildi. Buğra, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken yaşadıklarını anlattı.







Zehra Özdilek'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Çelik, polise hiçbir direnişte bulunmadığını belirterek, “Benim babam asker, amcam polis emeklisi. O insanlar gibi yüzlerce güzel insan bu kutsal ve şerefli üniformalara hizmet verdiler. Polisler, öğretmen emeklisi anneme küfürler ettiler. ‘Nerede kaldı senin avukatlık, adamı böyle sinkaf ederler işte’ diyerek aşağıladılar. 3 saat işkence gördüm. Devletin polisine saygısızlık etmedim. Bir polis ne kadar kamu görevlisiyse bir avukat da o kadar kamu görevlisidir. Biz yargının üç temel erkinden biriyiz. Biz avukatlar bu toplumun savunma yapabilme özgürlüğünün hizmetini veriyoruz. Kendimde zerre kadar bir kusur görseydim adli süreci başlatmazdım. Kendilerine kabalık etmedim. Etsem bile hiçbir vatandaş dövüle dövüle ekip arabasına bindirilmeyi hak etmiyor” diye konuştu.





‘ÜNİFORMAYI HAK ETSİN ‘





Çelik şöyle devam etti: “Bizler kamu görevlisiyiz, bunu kabullenebilir ve anlamlandırabilirlerse çok seviniriz. Polisler şehit kanıyla sulanmış bir bayrağı gögüslerinde taşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin adını taşıyorlar. Hiçbir ülkenin bayrağı bizim bayrağımız kadar kutsal değildir. Suçluyu aramak için sokağa çıkan bir polis hiçbir suçu olmayan bir adamı döverek geri karakola dönüyor. Burada suçlu nerede? Bu damaların asıl görevi neydi? Olayın daha vahim yani benim için o. Silah sıkan birisini arayan polisler beni 3 buçuk saat dövdüler. Silahı sıkan adam ortada yok. O üniformayı polisler haketsin.”





BAROLARDAN TEPKİ





Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, saldırıyı kınadı. Polislerin saldırı sırasında avukat Çelik’e “Nerede kaldı senin avukatlık” gibi söylemlerde bulunduğunu dile getiren Sağkan, “Bu olay, mesleki varlık sebebini reddeden, halk sağlığı için tehlike arz eden bir takım devlet memurlarının silah taşıma yetkisi ile donatıldığının göstergesidir” dedi. Antalya Barosu Başkanı Avukat Polat Balkan da, saldırıyı kınayarak, eylemin işkence suçunu ortaya çıkardığını söyledi.