AKP'den Çağlayan hakkında ilk açıklama

Hükümetten Zafer Çağlayan hakkında ilk yorum geldi





Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinden sonra Reuters’a konuşan Zeybekçi şu ifadeleri kullandı: “Çağlayan’ın Türkiye’nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır; bizim için önemli olan Türkiye’nin çıkarlarıdır. İran’a yönelik (ABD) ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı.”





Öte yandan Zeybekçi son dönemde gerilen Ankara-Berlin ilişkileri hakkında da yorum yaptı. Zeybekçi, “Almanya’nın Gümrük Birliği’nin güncellenmesini engelleme”hakkı yok, bizim muhatabımız AB” dedi.



