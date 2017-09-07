Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Çağlayan hakkında ilk açıklama /07 Eylül 2017 12:41

AKP'den Çağlayan hakkında ilk açıklama

Reuters haber ajansı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ABD'de hakkında dava açılan eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan hakkında görüşlerine yer verdi.

Zafer Çağlayan'dan saat açıklaması

Hükümetten Zafer Çağlayan hakkında ilk yorum geldi

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinden sonra Reuters’a konuşan Zeybekçi şu ifadeleri kullandı: “Çağlayan’ın Türkiye’nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır; bizim için önemli olan Türkiye’nin çıkarlarıdır. İran’a yönelik (ABD) ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı.”

Öte yandan Zeybekçi son dönemde gerilen Ankara-Berlin ilişkileri hakkında da yorum yaptı. Zeybekçi, “Almanya’nın Gümrük Birliği’nin güncellenmesini engelleme”hakkı yok, bizim muhatabımız AB” dedi.

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