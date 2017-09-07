Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Yeni isimler dahil edilebilir... /07 Eylül 2017 12:03

Flaş! Yeni isimler dahil edilebilir...

Hakkında, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açılan Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çekici ayrıntı...

Best of Reza Zarrab

New York Güney Bölge Federal Savcılığı hazırladığı son iddianamede, aralarında hükümet üyelerinin de olduğu Türk yetkililere yeni suçlamalar gelebileceğinin de işaretini verdi. Zarrab duruşması New York’ta 30 Ekim’de görülmeye başlanacak. Bu süreye kadar, yeni iddianameler olabileceğine ilişkin ipucu, dün yayınlanan iddianamenin 45. paragrafında verildi. İddianamede; “Şüpheli Mehmet Zafer Çağlayan-diğer ismiyle abi- ve diğer Türk hükümet yetkilileri, İran’a sahte şekilde yiyecek ve ilaç satışına ilişkin oluşturulan sistemi onaylamış ve yönetmişlerdir” denildi.

Sözcü
<< Önceki Haber Flaş! Yeni isimler dahil edilebilir... Sonraki Haber >>

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:15