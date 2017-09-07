Flaş! Yeni isimler dahil edilebilir...

New York Güney Bölge Federal Savcılığı hazırladığı son iddianamede, aralarında hükümet üyelerinin de olduğu Türk yetkililere yeni suçlamalar gelebileceğinin de işaretini verdi. Zarrab duruşması New York’ta 30 Ekim’de görülmeye başlanacak. Bu süreye kadar, yeni iddianameler olabileceğine ilişkin ipucu, dün yayınlanan iddianamenin 45. paragrafında verildi. İddianamede; “Şüpheli Mehmet Zafer Çağlayan-diğer ismiyle abi- ve diğer Türk hükümet yetkilileri, İran’a sahte şekilde yiyecek ve ilaç satışına ilişkin oluşturulan sistemi onaylamış ve yönetmişlerdir” denildi.







Sözcü