Samanyolu Haber /Gündem / Savcı lojmanlarından çay bahçesini taradı! /07 Eylül 2017 12:35

Savcı lojmanlarından çay bahçesini taradı!

Bakırköy savcısının oğlu hakim ve savcı lojmanının camından çay bahçesini taradı

SHABER3.COM

Sabah'ın haberine göre Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, saat 17.30'da Ataköy 5. Kısım'da bulunan bir çay bahçesinde kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Göçmen'e, çay bahçesinin çalışanları uyarıda bulundu. Daha sonra çalışanlarla tartışmaya başlayan Göçmen iddialara göre darp edildi.

Göçmen, çay bahçesinin arkasında bulunan Hakim ve Savcılar Lojmanları'ndaki evlerine gitti. Evde bulunan pompalı tüfekle cama çıkan Göçmen, pencereden çay bahçesine doğru rastgele ateş açmaya başladı.

POLİS KOÇBAŞI İLE GELDİ

Tüfekten çıkan saçmalar sonucu çay bahçesinde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, ellerindeki zırhlı kalkan ve koçbaşı ile bina içerisine girdi.

Lojmanda bulunan evin kapılarını kapatan genç, polislerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucunda güçlükle ikna edildi.

Olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim olan Görkem Sertaç Göçmen, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı ayakta tedavi olurken, göğsünden yaralanan Abdülhamit Pahıl ise kaldırıldığı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 
<< Önceki Haber Savcı lojmanlarından çay bahçesini taradı! Sonraki Haber >>

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:21