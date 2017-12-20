AKP medyası: Rüşvetçi Reza'yı ABD'ye Dubaili avukatları kaçırdı

Habertürk'te yer alan habere göre Zarrab'ın ABD’ye gidiş sürecini Zarrab'ın Dubai’deki avukatlarının yönettiği iddia edildi. AKP'nin makbul işadamıyken bir anda casus ilan edilen Zarrab'la ilgili haberde, Dubai’deki avukatların ABD’lilerle görüşerek Zarrab'ı ABD’ye gitmeye ikna ettikleri öne sürüldü.





Haberin devamında ise Zarrab'ın bir çalışanında, tüm rüşvetlerin ve para transferlerinin bulunduğu bir sabit disk ele geçirildiği, bu diske, söz konusu çalışan tarafından ABD'ye götürülmek istenirken Türkiye'deki polisler tarafından el konulduğu belirtildi.





Sabit diskin Zarrab'ın tüm ilişkilerini yönettiği iddia edilen asistanı Sinem Arslan ve muhasebecisi Regaip Akol’la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa Hacısalihoğlu’nun ofisinde ele geçirildiği savunulurken bu kişiler hakkında da casusluk soruşturlması yürütüldüğü ifade edildi