Samanyolu Haber /Gündem / AKP medyası: Rüşvetçi Reza'yı ABD'ye Dubaili avukatları kaçırdı /20 Aralık 2017 14:26

AKP medyası: Rüşvetçi Reza'yı ABD'ye Dubaili avukatları kaçırdı

AKP'ye yakın Habertürk gazetesi Reza Zarrab'ın ABD'ye gidip tutuklanmasının planlı olduğunu öne sürdü

SHABER3.COM

Habertürk'te yer alan habere göre Zarrab'ın ABD’ye gidiş sürecini Zarrab'ın Dubai’deki avukatlarının yönettiği iddia edildi. AKP'nin makbul işadamıyken bir anda casus ilan edilen Zarrab'la ilgili haberde, Dubai’deki avukatların ABD’lilerle görüşerek Zarrab'ı ABD’ye gitmeye ikna ettikleri öne sürüldü.

Haberin devamında ise Zarrab'ın bir çalışanında, tüm rüşvetlerin ve para transferlerinin bulunduğu bir sabit disk ele geçirildiği, bu diske, söz konusu çalışan tarafından ABD'ye götürülmek istenirken Türkiye'deki polisler tarafından el konulduğu belirtildi.

Sabit diskin Zarrab'ın tüm ilişkilerini yönettiği iddia edilen asistanı Sinem Arslan ve muhasebecisi Regaip Akol’la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa Hacısalihoğlu’nun ofisinde ele geçirildiği savunulurken bu kişiler hakkında da casusluk soruşturlması yürütüldüğü ifade edildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP medyası: Rüşvetçi Reza'yı ABD'ye Dubaili avukatları... Sonraki Haber >>

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

O razı olsun yeter!

O razı olsun yeter!

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:57