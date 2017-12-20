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Ankara'da 51 öğretmene gözaltı
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Ankara'da 51 öğretmene gözaltı
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20 Aralık 2017 14:52
Ankara'da 51 öğretmene gözaltı
Ankara'da 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan okullarda görev yapmış 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
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