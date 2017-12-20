Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 51 öğretmene gözaltı /20 Aralık 2017 14:52

Ankara'da 51 öğretmene gözaltı

Ankara'da 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan okullarda görev yapmış 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.


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