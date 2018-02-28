Samanyolu Haber /Gündem / Açıkkollu'nun göreve iade kararından nasıl çark edeceklerini şaşırdılar... /28 Şubat 2018 15:57

Açıkkollu'nun göreve iade kararından nasıl çark edeceklerini şaşırdılar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin twitter hesabından çark etti. Çatr ederken bile imzasını reddetti

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Darbe girişiminden sonra gözaltına alındıktan 13 gün sonra işkencelerle öldürülen Tarih Öğretmeni Gökhan Açıkkollu’nun 1,5 yıl sonra göreve iade edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin twitter hesabından çark etti.

42 yaşındaki bir öğretmenin işkence ile katledilmesine toplumun her kesiminden tepki gösterilirken, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’den konuya ilişkin skandal bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Tekin, ‘Açıkkollu’nun suçsuz olduğu için değil, vefat ettiği için idari bir işlem yapıldığını’ savundu ve belgeyi okuyanları ‘okuduğunu anlamakla’ itham etti. Ancak belgeye dikkatle bakıldığında 'Göreve iade' ibaresi yer alıyor. 



Müsteşar Tekin bunları ifade ederken okul yönetimine gönderdikleri resmi yazının ‘Konu’ kısmına ‘Göreve İade’ yazdıklarını görmezden geldi.

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