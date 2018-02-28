AKP kongresi karıştı, polis müdahale etti!

AKP’nin Ordu İl kongresi 24 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İl kongresi öncesinde yapılan ilçe kongrelerinde büyük çekişme yaşanıyor. Tartışmalı geçen AKP Perşembe ilçe kongresinden sonra, dünkü Korgan ilçe kongresinde de gerginlik yaşandı. Korgan’da mevcut ilçe başkanı Eyüp Karabayrak’ın listesine rakip olarak Adem Çimiç’in listesi çıktı. Kongrede divan, Eyüp Karabayrak’ın başvurusunu, ‘delege tam sayısının en az yüzde 5’inin imzalı’ yapmadığını gerekçe gösterip oy birliği ile reddetti. Bunun üzerine Adem Çimiç ve bazı delegeler divana tepki göstererek itirazda bulundu. Gerginlik araya polisin girmesi ve Adem Çimiç ile beraberindekilerin solandan çıkarılmasıyla sona erdi. Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Eyüp Karabayrak yeniden başkan seçildi.





AKP Perşembe ilçe kongresinde de liste krizi yaşanmıştı. Mevcut Başkan Ülkü Kumral’a karşı aday olan Umut Evci’nin listesi divan tarafından reddedilmiş, bunun üzerine kongrede tartışma çıkmıştı.