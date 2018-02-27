Gözaltında öldürülen Gökhan öğretmen görevine iade edildi!

‘Hain’, ‘terörist’ dendi, 13 gün gözaltında kaldı. İşkenceyle öldürüldü, hainler mezarlığına gömülmek istendi. Diyanet imamı cenaze namazını kıldırmadı. AKP hükümeti, Gökhan öğretmeni 1,5 yıl sonra suçsuz bularak görevine iade kararı aldı.







15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, ihbar sonucu gözaltına alınan ve işkence sonucu yaşamını yitiren öğretmen Gökhan Açıkkollu hakkında işe iade kararı verildi. İşkenceye dayanamayan şeker hastası Gökhan Açıkkollu’nun, AKP hükümeti tarafından 1,5 yıl sonra suçsuz bulunup ‘pardon’ denilerek yeniden görevine iade edildiği okula yazılan İlçe Milli Eğitim yazısıyla ortaya çıktı.





15 Temmuz darbe girişimi sonrası 13 gün gözaltında tutulduğu halde hiçbir ifadesi alınmayan, darp edilen, iki kez hastaneye kaldırılan Açıkkollu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gördüğü muamelenin yanısıra şeker hastası olduğu halde ilaçları verilmemesi sonucu hayatını kaybetmişti.





İHBAR ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI





Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu (42), 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan binlerce isimden biriydi. Bir ihbar üzerine ‘darbeci’ ve ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçlamasıyla evini basan çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı süresi boyunca yapılan rutin sağlık kontrollerinde, sürekli darp edildiğini, yüzlerce kez tokat ve tekme yediğini anlattı. Şeker ve panik atak rahatsızlıkları nedeniyle krizler geçirdi. İki kez komaya girdi hastaneye yatırıldı. Her seferinde yeniden nezarethaneye götürülerek kötü muameleye maruz bırakıldı. İlaçlarını almasına da izin verilmedi.





Açıkkollu'nun dayak sırasında kırılan gözlüğü





KALBİ İŞKENCEYE DAYANAMADI…





Gözaltında kaldığı 13. gün yaşadıklarına daha fazla dayanamayan öğretmen Açıkkollu’nun kalbi durdu. Genç öğretmene ilk müdahaleyi yine gözaltında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları yaptı. Ancak yaşama döndürülemedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu’nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.





Ailesi, Açıkkollu’nun öldüğünü İstanbul Adli Tıp Kurumu’na çağrıldığında öğrendi. Açıkkollu’ya yapılan kötü muamele burada da devam etti. Cenazenin hainler mezarlığına gömülmesi şartıyla verilebileceği söylendi. Oysa Açıkkollu hakkında bir yargılama olmadığı gibi tek kelime sorgusu bile yapılmamıştı.





DİYANETİN İMAMI CENAZE NAMAZINI KILDIRMADI





Ailesi cenazeyi kendi imkanlarıyla ilaçladı ve kendi araçlarıyla memleketleri Konya’ya götürmek zorunda kaldı. Burada da Diyanet İşleri Bakanlığı’nın talimatı nedeniyle cami imamı cenaze namazını kıldırmadı. Son görevi yapmak da yine aile yakınlarına düşmüştü.





KARAR 1.5 YIL SONRA GELDİ





Açıkkollu’nun işkence sonucu öldürüldüğüne dair soruşturma süreci devam ederken yüzsüzlüğün bu kadarı dedirtecek bir gelişme yaşandı. Açıkkollu’nun ölümüne neden olan AKP hükümeti, 1,5 yılın ardından öğretmenin suçsuz olduğuna karar vererek görevine iade kararı aldı. 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmenin Açıkkollu’nun göreve iade kararının, okul müdürü tarafından yine meslekten ihraç edilmiş olan Gökhan öğretmenin eşine tebliğ edildiği öğrenildi. Gökhan Açıkkollu’ya iadeyi itibar, hayatını kaybettikten 1,5 yıl sonra ‘pardon’ denilerek verilmiş oldu.













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