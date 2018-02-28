Rebecca Harms'tan Gökhan Açıkkollu mesajı: Türkiye'den ne korkunç bir mesaj!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan Olağanüstü Hal (OHAL) ile darbeyle herhangi bir ilişkisi olmamasına rağmen Hizmet Hareketi'ne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun işkenceyle öldürülmesine tepkiler artarak devam ediyor.





Avrupa Parlamentosu üyesi Alman milletvekili Rebecca Harms, 1,5 yıl sonra suçsuzluğu ortaya çıkan ve iadeyi itibar ile hakkı geri verilen Öğretmen Gökhan Açıkkollu ile ilgili bir tweeti paylaştı. Tweet'te 'Türkiye'den ne korkunç bir mesaj!' ifadelerini kullanan Rebecca Harms, tepkisini ortaya koydu.







