Samanyolu Haber /Gündem / Rebecca Harms'tan Gökhan Açıkkollu mesajı: Türkiye'den ne korkunç bir mesaj! /28 Şubat 2018 14:44

Rebecca Harms'tan Gökhan Açıkkollu mesajı: Türkiye'den ne korkunç bir mesaj!

Gökhan Açıkkollu'nun işkenceyle öldürülmesinin ardından suçsuzluğunun ortaya çıkmasından dolayı sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan Olağanüstü Hal (OHAL) ile darbeyle herhangi bir ilişkisi olmamasına rağmen Hizmet Hareketi'ne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun işkenceyle öldürülmesine tepkiler artarak devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman milletvekili Rebecca Harms, 1,5 yıl sonra suçsuzluğu ortaya çıkan ve iadeyi itibar ile hakkı geri verilen Öğretmen Gökhan Açıkkollu ile ilgili bir tweeti paylaştı. Tweet'te 'Türkiye'den ne korkunç bir mesaj!' ifadelerini kullanan Rebecca Harms, tepkisini ortaya koydu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rebecca Harms'tan Gökhan Açıkkollu mesajı: Türkiye'den... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:30