Dünyanın en pahalı düğün salonu!

Antalya’nın Aksu ilçesinde 121 dekarlık arazide yer alan Türkiye’nin ilk botanik bahçesi EXPO 2016’nın, düğün salonu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.





1 milyar 720 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve resmi açılışı 23 Nisan 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan EXPO 2016 Antalya Ajansı’nı ve organizasyonunu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetiyordu.





GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI





Sözcü’den İsmail Akın‘ın haberine göre EXPO’nun uzun bir zamandır atıl bir vaziyette olduğunu belirten Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, alanı faal hale getirmek adına birçok girişimde bulunulduğunu, ancak başarılı olunamadığını söyledi.





Köksal, “Bu alanın düğün salonu olarak kullanılması doğru bir karar değil. Kent dinamikleriyle birlikte tartışılıp, EXPO alanının bütünlüğünü kapsayan bir proje geliştirilmeli. Günü kurtarmak adına sadece basit yöntemlerle projeler üretilmemeli. EXPO’ya çok ciddi yatırımlar yapılmış, yani hepimizin cebinden çıkan ciddi paralarla hayata geçirilmiştir. Parçalı, parçacı yöntemlerle çözüm alınamaz. Bunlar gelip geçici yöntemler.” dedi.





Antalya’nın da Türkiye’nin de EXPO’nun da bu tür bir işletmeyi hak etmediğinin altını çizen Köksal “Şehir dinamikleri, yöneticiler, idareciler bir araya gelip ortak bir çalışma yapıp projeler üretmeli. Tabi atıl durması da hoş değil. İşletme maliyetleri çok yüksek bir alan. Bunun bilincindeyiz. Bunları kurtarabilmek adına bu tür şeyler yapılıyor.” teklifinde bulundu.









CHP MİLLETVEKİLİ ÖZER: ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM





EXPO’nun daha farklı organizasyonlarda kullanılması gerektiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aydın Özer de şaşkınlık içerisinde olduğunu söyledi.





EXPO için ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Özer, “Böyle basit organizasyonların yerine bir üniversiteye kampüs yapılabilir. Ya da kongre merkezleri, ARGE merkezine dönüştürülebilir. Böyle bir yatırımı düğün salonuna dönüştürmek akla, mantığa, vicdana sığmaz. Bu çok çirkin bir olaydır. Büyük düşünmek gerekiyor.” dedi.