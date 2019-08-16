İnşaat şirketi iflas etti: Tadilat yarım kaldı, hastane atıl hale geldi

Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle tadilat için ihaleye çıkılan ve 15 milyon 841 bin 190 TL bedelle ihale edilen Arifiye İlçesindeki Toyota-sa Acil Yardım Hastanesinin tadilatı, yüklenici firmanın iflas etmesi sebebiyle yarım kaldı.







İflas eden firmanın sözleşmesinde bulunan tarihten önce ihaleye çıkılamaması sebebiyle hastanenin tadilatı yarım kaldı. İşi bitiremeyen yüklenici firma ise tadilatını yaptığı bölümün hak ediş ücretini almaya devam ederken, yarım kalan iş sebebiyle Toyota-sa Hastanesi tamamen atıl hale geldi.





1193 yılında yapılan Toyota-sa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nde mevcut yapıların tadilatının yanı sıra yeni bir hastane binasının da yapılması planlanan hastane alanında iş tamamen dururken Sabancı Vakfı tarafından 7 buçuk milyon TL’lik bağış alınan yenileme projesinin durması sebebiyle Arifiye İlçesinde yaşayan vatandaşlarda duruma isyan ederken sürecin nasıl işleyeceği ve yeni ihalenin ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Bölgede yaşayan halk ise hastanenin tekrar geri gelmesini istiyor.





Toyotasa Hastanesinin tamamlanamaması Sakarya’nın güney ilçeleri olan Geyve Pamukova ve Taraklı ilçelerinden gelen hasta ve hasta yakınlarını da mağdur ediyor.Çünkü konum itibariyle Toyotasa Hastanesi bu bölgelerden gelen hastalar için ulaşım yönünden en yakın büyük çaplı hastane idi.





TEM Otoyolu girişine yakınlığı, D-650 Karayoluna bağlantısı ve konumu sebebiyle oldukça değerli bir hastane olan Toyota-sa Hastanesinin tadilattan sonra isminin değişeceği ve Sadıka Sabancı Hastanesi olacağı öğrenilirken, hastanenin tamamlanmasının ardından özellikle trafik kazalarında etkin rol oynaması ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerindeki yükü azaltması bekleniyor.