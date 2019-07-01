Samanyolu Haber /Ekonomi / Ankara'nın hastane rantını kim yiyecek? /01 Temmuz 2019 13:13

Ankara'nın hastane rantını kim yiyecek?

İddia Cumhuriyet gazetesinden: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bu sefer Ankara Numune Hastanesi'nin bulunduğu araziyi peşkeş çekecek. Numune'nin kapısını niçin kilit vuruldu? Sinsi hazırlık ne anlama geliyor?

Başkan adayıyla Bilal Erdoğan arasında: Bir iki yer bina olarak aldık mı yeter!

Cumhuriyet gazetesinde Sertaç Eş imzası ile yayımlanan makalede İbrahim Çeçen Holding tarafından işletilen Bilkent Şehir Hastanesi "boş kalmasın" diye kapısına kilit vurulan asırlık Numune Hastanesi binasının ve üzerinde bulunduğu arazinin birilerine peşkeş çekileceğini iddia edildi.

Cumhuriyet'te bugün yayımlanan makale:

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE DAİR ŞİKÂYETLER BİTMEK BİLMİYOR

Kurtuluş Savaşı sürerken “Namazgâh” olarak anılırmış bölge... Başkentin ilk hastanesi de o bölgeye yapılmış; Numune Hastanesi... Bilkent Şehir Hastanesi “zorlama” bir şekilde tamamlanınca kapatıldı, buraya taşındı.

“Zorlama” diyoruz, bu konuyu biraz açmamız gerekiyor, çünkü yığınla şikâyet geliyor. Bazıları var ki doktorların deyimiyle, “Hastane yeni sağlık sorunlarına yol açıyor.” Örneğin “ameliyat yolculuğu...” Ameliyathane ile sonrasında hastanın iyileşme döneminde tutulacağı yataklı bölüm arasındaki mesafeler kilometreler düzeyinde. Hastalar ameliyat sonrasında sedye yolculuğuyla yatağına taşınıyor.

HASTANE İÇİNDE HASTANE TABELASI!

Açılışında 25 olan golf arabası sayısı, hastanenin üst düzey görevlilerin görüş alanından çıkmasıyla 6’ya düşürülmüş. Sağlık personelinin yararlanması zaten söz konusu değil. 

Buradan uyarıları yazmak zorundayız, ameliyathanelerde karşılıklı kapıların açık olması sebebiyle hava akımı enfeksiyon riskini gündeme getiriyormuş. Hastanenin her birimi; Numune, Atatürk ve Yüksek İhtisas diye tabelalarla bölünmüş durumda.

Ulaşım konusu ciddi bir sorun. Ankara’da öğrenim görmüş deneyimli bir hekim şöyle yakınıyor: 
“Hastaneler her bölgeye dağıtılmış bir demet çiçek gibiydi. Sağlık tesisine kısa sürede ulaşmak önemlidir. Yatak sayısı arttıkça yönetim sorunları çıkar.”

NUMUNE ARAZİSİNE TALİP ÇOK

Numune yerleşkesi ne olacak?

Hastaneler taşındı gitti, ancak yerleşkeleri duruyor. Numune Hastanesi’nin merkezi ve kocaman yerleşkesi ne olacak? Duyumlarımıza göre talibi çokmuş. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bizce en mantıklısı da bu. Cumhuriyetin hekimlerini yetiştiren Ankara Tıp, şu anda birkaç parça. Cebeci Yerleşkesi, Morfoloji binası, İbni Sina Hastanesi... Bir niyet şöyle:

"İBNİ SİNA HASTANESİ'NE VERİLMELİ"

“İbni Sina Hastanesi kısıtlı alanda çalışıyor ve sağlık hizmeti veriyor. Zaten mevcut bulunduğu alanı da zamanında Numune’den almıştı. Şimdi Numune’nin yerleşkesi de İbni Sina’ya verilmeli. 

Numune’nin gitmesiyle kalan hastanelere aşırı yüklenmeler oldu. Özellikle acil servislere giriş yapan hasta sayısı zaman zaman tahminleri çok zorluyor. Kent merkezinde kamu hastanesinin olması, olası afet, terör saldırısı gibi durumlarda acil ihtiyacını da karşılayabilir.”

Ancak bir özel hastane de Numune yerleşkesine gözünü dikmiş durumda. Ankara 5 milyonluk bir kent. Çankaya, Mamak, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin merkeze ulaşım güzergâhlarında Numune yerleşkesi bulunuyor. 

Böyle bir bölgeden kamu hastanesini taşıyıp, yerini özel bir hastaneye vermek çok belirgin bir tercih olacak. AKP iktidarının hangi yönde tercih yapacağını izleyip göreceğiz..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'nın hastane rantını kim yiyecek? Sonraki Haber >>

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:26