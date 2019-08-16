Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak, Erdoğan'ı yalanladı /16 Ağustos 2019 19:07

Albayrak, Erdoğan'ı yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki kanunsuz faiz uygulaması ile ilgili soru önergesine verdiği cevapla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekzip etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki kanunsuz faiz uygulaması ile ilgili soru önergesine verdiği cevapla, AKP iktidarının çiftçiye verdiği değeri bir defa daha gözler önüne sererken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tekzip etti. 

Albayrak, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığını belirterek, düşük faizli tarımsal kredi kullanamayacaklarını açıkladı. 

Bu açıklamayla, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçiye karşı uygulanan kanunsuz faiz sorununu çözmek için hükümet nezdinde herhangi bir çalışma yapmadığı ortaya çıktı. 

Albayrak’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne yönelik ‘tarımsal üretici ya da çiftçi değildir’ şeklindeki açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile de çelişti.

CUMHURBAŞKANI BAŞKA ŞEY BAKAN BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR 

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre; Albayrak’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri için "Tarımsal üretici ya da çiftçi değildir." şeklindeki açıklaması Erdoğan’ın açıklamaları ile de çelişiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen mart ayında Beştepe’de yapılan Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Buluşması’nda Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirtmişti.

EN BÜYÜK ÇİFTÇİ KURULUŞU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:  “Tarım Kredi Kooperatifleri gönüllü katılıma, demokratik denetime, işbirliğine ve toplumsal sorumluluğa dayalı hep daha iyisini gerçekleştirmek için çalışan yapısıyla çiftçilerimize hizmet veriyor. Bugün bu kuruluşumuz binlerce kooperatifi, yüz binlerce ortağıyla ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu durumundadır.”
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