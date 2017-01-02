Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Reina Katliamı'yla ilgili 8 kişi gözaltında /02 Ocak 2017 14:17

Son Dakika! Reina Katliamı'yla ilgili 8 kişi gözaltında

Reina Katliamı'yla ilgili 8 kişi gözaltında

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Reina Katliamı'yla ilgili 8 kişi gözaltında

İstanbul'un önde gelen eğlence mekanlarından Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı.
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İşte teröristin Reina’ya giriş anı

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