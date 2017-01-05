Samanyolu Haber /Gündem / 66 yaşındaki kadına Facebook gözaltısı /05 Ocak 2017 11:57

66 yaşındaki kadına Facebook gözaltısı

Mersin'de 66 yaşındaki Aynur Gören, Facebook paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Mersin'de CHP Mezitli Kadın Kolları üyesi 66 yaşındaki Aynur Gören, Facebook'taki paylaşımları nedeniyle dün sabah gözaltına alınmıştı. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Aynur Gören, Facebook'ta yaptığı yaklaşık 50 paylaşımda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlarını işlediği iddialarıyla ilgili ifade verdi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un aktardığına göre, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken, çok sayıda avukat Gören'i savunmak için adliyeye gitti. Mahkeme, Aynur Gören'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

CHP'Lİ ÖZYİĞİT: SAVCILAR GERCİLİĞİ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÖVENLERİ DE TAKİP ETSİN

Adliye önünde konuşan CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, "Aynur Gören partimizin aktif bir üyesi. Kendisi 66 yaşında. Yaşanan olaylardan etkileniyor ve sosyal medya üzerinden düşüncelerini anlatıyor. Tutuksuz yargılanacak olması nispeten bizi sevindirdi. Tek taraflı işleyen bir takip olduğunu düşünüyorum.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un sosyal medyayla ilgili açıklamalarından sonra böyle bir gözaltının gerçekleşmesi kaygı verici. Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı organları birbirinden bağımsız olmalıdır. Cumhurbaşkanı da, başbakan da, başbakan yardımcısı da yargıya talimat veremezler. Gericiliği öven, terör örgütlerini öven çok sayıda paylaşım var. Savcılar tek taraflı takip yapmasınlar. Ülkede birlik bütünlük istiyorlarsa bu tür paylaşımlara da soruşturma açsınlar" dedi.
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