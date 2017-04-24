Samanyolu Haber /Gündem / Ak polis: Allah benim, devlet benim /24 Nisan 2017 12:49

Ak polis: Allah benim, devlet benim

Merkezi Adana’da olan ve birçok kentte örgütlenen ve referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Atatürk Parkı’nda toplanmış ve polisin TOMA'lı müdahalesiyle karşılaşmıştı. O müdahaleye ait bazı polislerin kadın ve çocukların da aralarında olduğu kalabalığa 'Allah benim devlet benim' diyerek saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polis: Allah benim, devlet benim

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık binlerce kişilik gruptan polis, dağılmalarını istemişti.

Açıklama yapmak üzere harekete geçen gruba polisin müdahalesi sert oldu.

Birer gazı ve TMO’lardan su sıkılan gruplar önce Atatürk Caddesi’nde ara sokaklara kaçıştı.

Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı’na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak gelip bizzat yönetti. 

Bazı çarşaflı ve başörtülü kadınların polis tarafından tartaklandığı ve gözaltına alındığı görüldü.

O olaylar sırasında bi polisin gruba 'Allah benim devlet benim, sen kimsin' diye bağırdığı ortaya çıktı. 

Olaylar sırasında yaklaşık 50 kişi gözaltına alınmış ve biber gazı ile tazyikli sudan etkilenen 4 kişi Adana Devlet Hastanesi’ne tedaviye alınmıştı.
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