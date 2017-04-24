Ak polis: Allah benim, devlet benim







Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık binlerce kişilik gruptan polis, dağılmalarını istemişti.







Açıklama yapmak üzere harekete geçen gruba polisin müdahalesi sert oldu.





Birer gazı ve TMO’lardan su sıkılan gruplar önce Atatürk Caddesi’nde ara sokaklara kaçıştı.





Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı’na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak gelip bizzat yönetti.





Bazı çarşaflı ve başörtülü kadınların polis tarafından tartaklandığı ve gözaltına alındığı görüldü.





O olaylar sırasında bi polisin gruba 'Allah benim devlet benim, sen kimsin' diye bağırdığı ortaya çıktı.





Olaylar sırasında yaklaşık 50 kişi gözaltına alınmış ve biber gazı ile tazyikli sudan etkilenen 4 kişi Adana Devlet Hastanesi’ne tedaviye alınmıştı.