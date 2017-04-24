Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan için yeni isim bulundu: Süpersultan! /24 Nisan 2017 13:06

Erdoğan için yeni isim bulundu: Süpersultan!

Romanya medyasına göre 16 Nisan referandumuyla 94 yıllık cumhuriyet rejimi fiilen sona erdi. Yeni rejimi tanımlamak öyle hiç kolay değil.

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Yeni Türkiye, Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Fransız-Amerikan modellerinin melezi bir sistem. Ancak, anayasa değişikliğinde her iki sistemden başkanı güçlendiren yetkiler kopya edilirken, güç dengelerini sağlayan mekanizmadan eser yok. Bu durumda, yeni sistem başkanlığın ötesinde bir anlam ifade ediyor.

Romanya’da haftalık yayımlanan Dilema Veche gazetesi, anayasa değişikliğiyle ortaya çıkan yeni sistemi irdeleyen bir köşe yazısına yer verdi. Matei Martin’in kaleme aldığı yazı, ‘Süpersultan’ başlığını taşıyor. Yazıda şu tespitlere yer veriliyor: "Erdoğan, kritik sınırda onaylanan referandumla, bütün gücü kapmıştır. Artık başkan artık daha fazla bir güce, somut bir yürütme yetkisine sahip olacak; yayınlayacağı kararnamelerle hükümet edebilecektir. Oluşan sistem sahte bir demokrasi; bir diktatörün tüm yetkilerine sahip süperbaşkanlık rejimidir; Erdoğan’ı süpersultana dönüştürmüştür."

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