Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!





Merkezi Adana’da olan ve birçok kentte örgütlenen ve referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Atatürk Parkı’nda toplandı.





Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis, dağılmalarını istedi.





Açıklama yapmak üzere harekete geçen gruba polisin müdahalesi sert oldu.





Birer gazı ve TMO’lardan su sıkılan gruplar önce Atatürk Caddesi’nde ara sokaklara kaçıştı.







Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı’na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak gelip bizzat yönetti.





Bazı çarşaflı ve başörtülü kadınların polis tarafından tartaklandığı ve gözaltına alındığı görüldü.







Çevik Kuvvet ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi Adana Devlet Hastanesi’ne tedaviye alındı.

