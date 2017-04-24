Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın metin yazarı: 'AKP şirkettir, yeni ortak istemiyoruz!' /24 Nisan 2017 12:36

Erdoğan'ın metin yazarı: 'AKP şirkettir, yeni ortak istemiyoruz!'

Bir dönem Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak'taki yazısında "AK Parti bir şirket değil, bir çıkar kapısı, kazanç kapısı da değil" diyerek aslında yeni ortak istemediklerini, partinin kapılarının yancılara kapalı olduğunu ima etti. AKP'ye yanaşmaya çalışanlara "Hiç boşa heveslenmeyin…" diyerek yazısını noktaladı.

SHABER3.COM

İşte Aydın Ünal'ın bugün Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısının ilgili bölümü:

AK Parti’yi anlamayanların, asla da anlamayacakların, AK Parti’ye dair ne sözlerinin, ne tasarımlarının, ne projelerinin kıymeti harbiyesi yok.

AK Parti bir şirket değil, bir çıkar kapısı, kazanç kapısı da değil.

AK Parti, gücü aldığı oylarla, kazandıkları ve kazandırdıklarıyla ölçülebilecek bir parti değildir. AK Parti, ufkuyla, vizyonuyla, sabrıyla, sebatıyla, vatanına, milletine, bağımsızlığına olan aşkıyla, adalete olan tutkusuyla, Filistin davası başta olmak üzere mazlumlar için derdiyle, davasına deli gibi bağlılıyla gücü ölçülebilecek bir partidir.

Kimler kimler bu geminin tabanında delik açmak için çabaladı; onları hatırlayan da yok.
Asırlar içinde ne boş heveslere kapıldılar: “Bitti” dediler, “gemi su alıyor” dediler, “fitne” dediler, “sonun başlangıcı, işte inişe geçti” dediler…

“Her dem yeniden doğduğumuzu” bir türlü anlamadılar.

Sizin dışardan bakıp “deli” zannettiğiniz, “manyak” dediğiniz bu insanların ateşi üflemekle sönmez. İstikametleri de değişmez.

Altından dağlar verseniz satın alamayacağınız, ikbal umutlarıyla kandıramayacağınız, size hiç benzemeyen “dava delileri” var karşınızda. Ve o “dava delileri” şimdi her şeye yeniden başlıyorlar. Hiç boşa heveslenmeyin…
<< Önceki Haber Erdoğan'ın metin yazarı: 'AKP şirkettir, yeni ortak... Sonraki Haber >>

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:36