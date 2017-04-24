Erdoğan'ın metin yazarı: 'AKP şirkettir, yeni ortak istemiyoruz!'

AK Parti’yi anlamayanların, asla da anlamayacakların, AK Parti’ye dair ne sözlerinin, ne tasarımlarının, ne projelerinin kıymeti harbiyesi yok.





AK Parti bir şirket değil, bir çıkar kapısı, kazanç kapısı da değil.





AK Parti, gücü aldığı oylarla, kazandıkları ve kazandırdıklarıyla ölçülebilecek bir parti değildir. AK Parti, ufkuyla, vizyonuyla, sabrıyla, sebatıyla, vatanına, milletine, bağımsızlığına olan aşkıyla, adalete olan tutkusuyla, Filistin davası başta olmak üzere mazlumlar için derdiyle, davasına deli gibi bağlılıyla gücü ölçülebilecek bir partidir.





Kimler kimler bu geminin tabanında delik açmak için çabaladı; onları hatırlayan da yok.

Asırlar içinde ne boş heveslere kapıldılar: “Bitti” dediler, “gemi su alıyor” dediler, “fitne” dediler, “sonun başlangıcı, işte inişe geçti” dediler…





“Her dem yeniden doğduğumuzu” bir türlü anlamadılar.





Sizin dışardan bakıp “deli” zannettiğiniz, “manyak” dediğiniz bu insanların ateşi üflemekle sönmez. İstikametleri de değişmez.





Altından dağlar verseniz satın alamayacağınız, ikbal umutlarıyla kandıramayacağınız, size hiç benzemeyen “dava delileri” var karşınızda. Ve o “dava delileri” şimdi her şeye yeniden başlıyorlar. Hiç boşa heveslenmeyin…