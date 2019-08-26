Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin yıldızı Başakşehir'de... /26 Ağustos 2019 21:55

Fenerbahçe'nin yıldızı Başakşehir'de...

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Mehmet Topal, Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Mehmet Topal geçen sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. 

Yeni takımı merakla beklenen "örümcek" lakaplı milli futbolcu Başakşehirle sözleşme imzaladı.



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İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır.” dedi.

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Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu. 

Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.

Transfer haberini Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinden duyuruldu.
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  • 6Galatasaray3451
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  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
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  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
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