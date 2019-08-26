Fenerbahçe'nin yıldızı Başakşehir'de...

Mehmet Topal geçen sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı.





Yeni takımı merakla beklenen "örümcek" lakaplı milli futbolcu Başakşehirle sözleşme imzaladı.













GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ





İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır.” dedi.





İNGİLTERE, İSPANYA, RUSYA VE TÜRKİYE'DEN GELEN DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ





Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu.





Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.





Transfer haberini Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinden duyuruldu.