Ahmet Hakan azarı yedi çark etti

‘Topbaş’ın yerine Yıldırım’ diyen Hakan’a yanıt: Ben bilmiyorum, o nereden biliyor?





Hakan iki gün önceki ‘Çok kesin, çok net’ başlıklı yazısında,“Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak. Teklif gitti… Teklif kabul edildi…Yani şüphe yok, belirsizlik yok” diye yazmıştı.





Hürriyet yazarı bugünkü köşesinde, ‘başbakanlık çevresi’nden aldığı mesajı paylaştı.







Hakan şöyle yazdı: “Binali Yıldırım şöyle demiş: ‘Ben başbakan olarak böyle bir şeyi bilmiyorum. Acaba bu kadar kesin, bu kadar net bir bilgiyi Ahmet Hakan nereden biliyor?’ Benimki bir tahmindi. Sadece tahminimdeki kuvvete işaret etmek için… ‘Çok net, çok kesin’ dedim.”