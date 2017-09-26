Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Hakan azarı yedi çark etti /26 Eylül 2017 15:48

Ahmet Hakan azarı yedi çark etti

Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP’den İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olacağını yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a muhatabından yanıt geldi: “Ben bilmiyorum, o nereden biliyor?”

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‘Topbaş’ın yerine Yıldırım’ diyen Hakan’a yanıt: Ben bilmiyorum, o nereden biliyor?

 Hakan iki gün önceki ‘Çok kesin, çok net’ başlıklı yazısında,“Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak. Teklif gitti… Teklif kabul edildi…Yani şüphe yok, belirsizlik yok” diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı bugünkü köşesinde, ‘başbakanlık çevresi’nden aldığı mesajı paylaştı.

Hakan şöyle yazdı: “Binali Yıldırım şöyle demiş: ‘Ben başbakan olarak böyle bir şeyi bilmiyorum. Acaba bu kadar kesin, bu kadar net bir bilgiyi Ahmet Hakan nereden biliyor?’ Benimki bir tahmindi. Sadece tahminimdeki kuvvete işaret etmek için… ‘Çok net, çok kesin’ dedim.”
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