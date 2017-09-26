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Ankara'da 38 öğretmene gözaltı
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26 Eylül 2017 16:22
Ankara'da 38 öğretmene gözaltı
Ankara Başsavcılığı, 38 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gerekçe, MİT'in ByLock fişlemeleri...
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT'in ByLock fişlemeleri gerekçe yapılarak düzenlenen operasyonda öğretmenlerin evlerinde arama yapıldı.
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