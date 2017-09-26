Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 38 öğretmene gözaltı /26 Eylül 2017 16:22

Ankara'da 38 öğretmene gözaltı

Ankara Başsavcılığı, 38 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gerekçe, MİT'in ByLock fişlemeleri...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT'in ByLock fişlemeleri gerekçe yapılarak düzenlenen operasyonda öğretmenlerin evlerinde arama yapıldı.
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