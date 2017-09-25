Binali Yıldırım İBB başkan adayı olacak mı?

Binali Yıldırım’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıklaması





Başbakan Binali Yıldırım Kadir Topbaş’ın istifası ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, istifanın tek taraflı bir olay olduğunu belirterek istifa öncesi ve istifa sonrası Kadir Topbaş’ın kendisini aradığını açıkladı. Kadir Topbaş’ın yerine ilçe belediye başkanlarından birinin seçilebileceğini belirten Yıldırım, “toplantıdaydım, “Kadir Topbaş istifa etti” diye bilgi geldi ama orada “istifa ettirildim” diye bir şey mi dedi? İstifa ettikten sonra da önce de görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bu hafta sonunda süre doluyor, perşembe günü (28 Eylül) belediye meclisi seçim yapacak. Bir arkadaşımız boşalan koltuğu doldurmuş olacak” dedi.



Yıldırım, 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olup olmayacağı konusunda bir soruya ise, “Şimdi koltuk boşaldı başka biri gelip oturacak. Bizi nereye koyacaksınız. Koltuk dolu. Bizim de burada iyi kötü işimiz var” şeklinde cevap verdi.