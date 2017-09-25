Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım İBB başkan adayı olacak mı? /25 Eylül 2017 12:13

Binali Yıldırım İBB başkan adayı olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım, 4 haber kanalının ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kadir Topbaş'ın istifası ile ilgili bir soruya "Kadir bey istifa öncesi beni bilgilendirdi" dedi. Yıldırım'a özellikle sosyal medyada çok konuşulan '2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı' iddiaları da soruldu. Başbakan bu soruya ise "koltuk dolu, burada iyi kötü işimiz var" şeklinde cevap verdi.

SHABER3.COM

Binali Yıldırım’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Kadir Topbaş’ın istifası ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, istifanın tek taraflı bir olay olduğunu belirterek istifa öncesi ve istifa sonrası Kadir Topbaş’ın kendisini aradığını açıkladı. Kadir Topbaş’ın yerine ilçe belediye başkanlarından birinin seçilebileceğini belirten Yıldırım, “toplantıdaydım, “Kadir Topbaş istifa etti” diye bilgi geldi ama orada “istifa ettirildim” diye bir şey mi dedi? İstifa ettikten sonra da önce de görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bu hafta sonunda süre doluyor, perşembe günü (28 Eylül) belediye meclisi seçim yapacak. Bir arkadaşımız boşalan koltuğu doldurmuş olacak” dedi.
Yıldırım, 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olup olmayacağı konusunda bir soruya ise, “Şimdi koltuk boşaldı başka biri gelip oturacak. Bizi nereye koyacaksınız. Koltuk dolu. Bizim de burada iyi kötü işimiz var” şeklinde cevap verdi.
<< Önceki Haber Binali Yıldırım İBB başkan adayı olacak mı? Sonraki Haber >>

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:51