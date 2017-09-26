Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı talimat verdi Yargıtay ByLock'u onadı /26 Eylül 2017 15:14

Adalet Bakanı talimat verdi Yargıtay ByLock'u onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ByLock kullanımının sözde F… üyeliği için yeterli sayılmasına karar verdi. Kararın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün dünkü, ‘bylock terör örgütü üyeliği’ne yeterli bir delil, Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Açıklama yargıya talimat olarak değerlendirildi.

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Habertürk’ün haberine göre, hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarını işledikleri iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti. Yargıtay kararı onamıştı. Kararın temyiz incelemesi yapıldı. 18. Ceza Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan başkanlığında toplanan ceza genel kurulu kararında ByLock’un delil olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkûmiyet için yeterli olabileceğini iddia etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı açıklamada ByLock kullanıcısı olmanın ‘terör örgütü üyeliği’ne yeterli bir delil olacağını iddia ederek, “ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak” demişti.

Kararda Ergenekon imzası

18. Ceza Dairesi Başkanı Hamdi Yaver Aktan Ergenekon davaları sürecinde Yargıtay 8. daire üyesiydi. Ve internete düşen ses kayıtlarında davaları sulandırmak ve sonuçsuz bırakmak için atılacak adımlara ilişkin görüşmeler yer alıyordu. 

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