Samanyolu Haber /Gündem / Adliyeye sevk edilen Tanju Çolak'a ters kelepçe /13 Haziran 2017 12:36

Adliyeye sevk edilen Tanju Çolak'a ters kelepçe

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak adliyeye sevk edilirken ters kelepçe takılması dikkati çekti

SHABER3.COM

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmış, Tanju Çolak ise İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.  

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 10 kişi bu sabah Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında polislerin başına elleriyle bastırdığı ve ters kelepçe takıldığı görülen Tanju Çolak kameralara herhangi bir şey söylemedi.


SUÇLAMA

Havuz medyasında yer alan ifadeler doğrultusundaki tespitlere göre; ünlü olma avantajını kullanan Çolak, şirketlerden çek veya senet karşılığı yüklü miktarda mal aldı. Çolak'ın verdiği çekler karşılıksız çıkarken senetler için ise ödeme yapmadı. Çolak'ın mal aldığı kişiler paralarını almak için hukuki işlem yapacaklarını söylediklerinde ise devreye mafya (İsmail Altınok grubu) girdi. Tehdit ve şantajla işadamlarının gözünü korkutmaya çalıştılar, alacakları konusunda ısrarcı olan işadamlarına ise işkence yaptılar. İsmail Altınok ve Tanju Çolak çek-senet karşılığı aldıkları malları da nakit paraya çevirdi. Soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli çok sayıda ilde 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 

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