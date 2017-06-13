'Şerefsiz utanmaz meczup'

Hayati Yazıcı'nın eşi ile Fatih Tezcan Twitter'da kavga etti





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçtiğini söylediği bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Söz vermeyeyim ama Binali Bey’le konuşalım, değerlendirelim” değini duyurdu. Bu açıklamalar ise bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Açıklamayla ‘heyecanlananlar’ kadar, eleştirenler de oldu. Yazıcı twitter’dan kendisine yöneltilen “Bedelli konusunu açıp ortalığı karıştırıyorsunuz” eleştirilerine de tek tek yanıt vermeye çalıştı. Ortaya ise AKP kurmayının eşi ile vatandaşların sosyal medyadaki büyük tartışması çıktı.





“BU HATUNA CEVAP VERİN”





Selma Yazıcı kendisini eleştirenlere “Gençler bir el atın benim yerime bu hatuna cevap verin, bu çok bilmişe görevim ne anlatın gençler, Bak sen…” gibi yanıtlar verdi. Yazıcı gecenin sonunda ise “Toplumsal bir sorun olan bedelli ile ilgili Cumhurbaşkanımızla konuştum ve onun izniyle iki tweet attım diye olur olmaz yazıp çizmelere muhatap oluyorum. Amacım sadece insanlara yardım edebilmek. Lütfen daha fazla incitici olmayın. Sanırım bazıları prim yapma peşinde. Sıkı takipçilerim var. Devam edin bakalım karalamaya. Meyve veren ağaç taşlanır” diye yazdı.









FATİH TEZCAN’LA DA KAVGA ETTİ: ŞEREFSİZ MECZUP





Selma Yazıcı, bedelli askerlik için yaptığı açıklamaya “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bedelli askerliği soran şahsı tanımıyorum ama çok yakından tanıyanlar düne kadar kendisi de sülalesi de Fetullahçıydı diyorlar” diye yorum yapan AKP’ye yakın gazeteci Fatih Tezcan’ın bu açıklamasına da sert yanıt verdi. Yazıcı, Tezcan’ın bu tweetini alıntılayıp “Bu tweetini ispatlamazsan şerefsizsin. Kimin kuklası olduğu biliyorum” diye yazdı.





İkili arasındaki polemik (Fatih Tezcan) “Paralel Yok! diyen kocasını Bakan yapmadı diye Erdoğan’a saldıran, makam verilince twit silen kadın, bana iftira atmış çok mu?”

(Selma Yazıcı) “Şerefsizsin utanmazsın. Yalanla yatıp yalanla kalkan bir meczupsun” şeklinde devam etti.





EŞİ MİLLETVEKİLİ OLMAYINCA İSYAN ETMİŞTİ





Selma Yazıcı; geçtiğimiz yıllarda da twitter’dan yaptığı yorumlarla Ankara kulislerini ‘karıştırmıştı’. Yazıcı; 7 Haziran 2015 seçimleri için eşinin ismini milletvekilleri adayları arasında görememesi üzerine “Biraz bağır çağır, biraz şarkı söyle, biraz çalışır gibi yap adaylık senin de olsun.. Yazık AK Parti bunlarla mı seçime gidecek… Partili olmak, yıllarca partide ter dökmek, çalışkan, güvenilir olmak meziyet değilmiş gördük. Gerçekten hak eden adayları listede görememek veya seçilemeyecek pozisyonda görmek üzücü. İlla da birilerine yakın mı olmak gerekiyor?” diye yazmıştı.





EŞİ BAKAN OLAMAYINCA DA KIZMIŞTI







Selma Yazıcı geçtiğimiz yıl açıklanan Binali Yıldırım hükümetinde de eşi Hayati Yazıcı’nın bakan yapılmadığını görünce isyanını “Vazgeçilmez olanların sırrı ne!!! Yeni kabineye hayırlı olsun diyemeyeceğim” diye seslendirmişti.