Samanyolu Haber /Gündem / Eşim benim elim ayağım gözümdü /13 Haziran 2017 12:54

Eşim benim elim ayağım gözümdü

15 Temmuz sonrası KHK'yla ihraç edilen on yüz binden fazla memur arasında engelli karı koca öğretmen Fatma ve İsmail Koyun'da vardı. Üstelik İsmail Koyun tutuklandı. Yüzde 82 engelli Fatma Koyun çocuklarına tek başına bakmaya çalışıyor.

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

1 Eylül'deki KHK'yla ihraç edilen ve eşi tutuklanan Fatma Koyun yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyaya yüklediği videoyla anlattı.

Fatma Koyun eşiyle birlikte 1 Eylül'de ihraç edildiklerini kendisinin yüzde 82 eşinin yüzde 45 engelli olduğunu anlattı. Kocasının 26 Mayıs'ta gözaltına alındığını ve 5 günlük gözaltı sonrası 1 Haziran'da tutuklandığını belirten Fatma öğretmen kocasının engelli olmaktan kaynaklı bel ve boyun ağrıları olduğunu panik atak yaşadığını ve bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ifade etti.

Şikayet üzerine ailesinden 7 kişinin kamudan ihraç edildiğini söyleyen Fatma öğretmen "Eşim benim ellerimdi ellerimi aldılar gözlerimi aldılar ayaklarımı aldılar." dedi. 
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