Eşim benim elim ayağım gözümdü

1 Eylül'deki KHK'yla ihraç edilen ve eşi tutuklanan Fatma Koyun yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyaya yüklediği videoyla anlattı.





Fatma Koyun eşiyle birlikte 1 Eylül'de ihraç edildiklerini kendisinin yüzde 82 eşinin yüzde 45 engelli olduğunu anlattı. Kocasının 26 Mayıs'ta gözaltına alındığını ve 5 günlük gözaltı sonrası 1 Haziran'da tutuklandığını belirten Fatma öğretmen kocasının engelli olmaktan kaynaklı bel ve boyun ağrıları olduğunu panik atak yaşadığını ve bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini ifade etti.





Şikayet üzerine ailesinden 7 kişinin kamudan ihraç edildiğini söyleyen Fatma öğretmen "Eşim benim ellerimdi ellerimi aldılar gözlerimi aldılar ayaklarımı aldılar." dedi.