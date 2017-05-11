Samanyolu Haber /Gündem / 'Sadat ve Osmanlı Ocakları AKP'nin silahlı milisleri' /11 Mayıs 2017 19:08

'Sadat ve Osmanlı Ocakları AKP'nin silahlı milisleri'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, referandum gecesi, CHP’nin sokağa çıkmama nedenine ilişkin eleştirileri yanıtladı. ozguruz.org haber portalından Hayko Bağdat'a konuşan Ağbaba, “AKP’nin birçok sivili silahlandırdığı o akşam belki bir olay olabileceğini düşündük” dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'AKP'nin silahlanmış milis güçleri nedeniyle 16 Nisan günü sokağa çağrı yapmadıklarını' açıkladı.
 
CHP’nin 16 Nisan gecesi protestocuları sokakta yalnız bıraktığına dair eleştirileri yanıtlayan Ağbaba, “CHP, sokağa çıkanları kötü gözle görmüyor, sokağın meşruiyetini tartışmıyor, sokağa çıkan sivil toplum kuruluşlarına katkı veriyor, ama sokağa çıkma konusunda bir davet yapmıyor. Çünkü ‘Hayır’ diyenlerin kazandığı, haklı göründüğü o ortamda AKP’nin kışkırtması ile insanlara zarar gelebileceğini düşündük” dedi.
 
Gezi döneminde AKP’nin sokaktaki tutumunu hatırlatan Ağbaba, “O gün gözlerini kan bürüdü. Biz müdahale etmeseydik belki çok daha büyük olaylar olacaktı. Sokak konusunda bunun bir etkisi olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı ve aynı şekilde SBF’deki eylemler sırasında da orada CHP’li milletvekilleri olmasa, hocalara yönelik şiddetin çok daha büyüyebileceğini dile getirdi.
 
‘SADAT, OSMANLI OCAKLARI, AKP’NİN SİLAHLANMIŞ MİLİS GÜÇLERİ…’
 
Ağbaba’nın konuya ilişkin sözleri şöyle:
 
“SADAT var, Osmanlı Ocakları örgütlenmesi var. Osmanlı Ocakları, tamamen AKP’nin silahlanmış milis güçleri… Gezi eylemlerindeki o barışçıl eylemler sonrasında, herhangi bir sivil eyleme karşı müdahale amacı ile kuruldular. 15 Temmuz sonrası görüntülere bakıldığı zaman onların silahlı olduğunu tahmin edebiliriz. Ayrıca bu silahlı örgütlenmelerle işbirliği yapan birkaç mafya grubunun olduğuna dair duyumların da Genel Başkanımıza bilgi olarak geldiğini söylemek isterim. AKP’nin birçok sivili silahlandırdığı o akşam belki bir olay olabileceğini düşündük. Belki ortamı terörize ederek, eylemcilerin arasına provokatörler sokarak %50 üzerindeki pırıl pırıl, meşru birleşmeyi provake edecek olaylar olabilir duygusuyla bu çağrıyı yapmadık.”
<< Önceki Haber 'Sadat ve Osmanlı Ocakları AKP'nin silahlı milisleri' Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:04:20