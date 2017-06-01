AB'den flaş Türkiye açıklaması

Son dakika… AB’den çok önemli Türkiye açıklaması: Bir kez daha söyledi





Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa’nın geleceğine ilişkin bir münazarada öğrencilerle bir araya gelen Juncker, “Türkiye ile katılım görüşmelerinin şimdi durdurulması gerektiği fikrinde değilim” dedi.





AB yetkililerinin hâlâ Türkiye’yi kendi menfaati için reformlar yapmak, kıtaya ve değerlerine yüz çevirmek yerine, yüzünü Avrupa’ya dönmeye ikna etmek için çalıştığını ifade eden Juncker, “Türkiye’nin AB üyesi olup olamayacağını bilmediğini” belirtti.





Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Brüksel’de yaptığı uzun görüşme esnasında, idam cezasının geri getirilmesinin müzakereler açısından kırmızı çizgi olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini de sözlerine ekledi.





Juncker, “Ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ölüm cezasını geri getirirseniz, o zaman müzakereleri bitirme zamanı da gelmiş olur dedim” şeklinde konuştu.





AKP DÖNEMİNDE KALDIRILDI





İdam cezası 2004 yılında AKP iktidarı döneminde kaldırılmıştı. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. Protokolü’nü imzalamasının ardından gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile anayasadan idam cezasının kalıntıları tamamen ayıklanmış, ardından yasalardan da çıkarılmıştı.





Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından idam cezasının geri getirilmesi yönünde defalarca çağrı yapmıştı.





Erdoğan, geçen hafta içerisinde NATO liderler toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de Juncker ve AB Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelmişti. Erdoğan bu temasların “olumlu” geçtiğini söylemiş ve AB’den 12 aylık bir takvim alındığını ifade etmişti.