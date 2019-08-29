Samanyolu Haber /Dünya / ABD'ye giden göçmenler hangi sosyal medya hesaplarını bildirmek zorunda? /29 Ağustos 2019 09:32

ABD'ye giden göçmenler hangi sosyal medya hesaplarını bildirmek zorunda?

Harvard Üniversitesi’ni kazanan Filistinli bir öğrencinin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) girişine "sosyal medyadaki paylaşımları" gerekçe gösterilerek izin verilmemesi gözleri ülkenin geçtiğimiz aylarda vize kurallarına getirdiği değişikliklere çevirdi.

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Euronews'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı birkaç ay önce ülkeye göçmen ya da ziyaretçi kategorisinde gitmek üzere vize başvurusunda bulunacaklardan ek bilgiler isteneceğini duyurdu. Diplomatik ve resmi kategorideki bazı vize başvuruları bu uygulamadan muaf tutulurken, genel olarak turistik gezi ya da aile ziyareti yapmak, çalışmak ve eğitim almak için ülkeye gideceklerin bu ek bilgileri sunması bekleniyor.

Yeni kurallara göre başvuru sahiplerinin uluslararası seyahat faaliyetleri, sınır dışı edilme tarihçeleri ve aile fertlerinin herhangi bir terörist faaliyette bulunup bulunmadıkları yönündeki bilgilere ek olarak son beş yıldır kullandıkları telefon numaraları, elektronik posta adresleri ve sosyal medya hesaplarına ait kullanıcı adlarını da bildirmeleri gerekiyor.

Listede hangi sosyal medya hesapları var?

ABD vizesi başvuru formunda Facebook ve Twitter'ın yanı sıra birçok sosyal medya platformuna ait kullanıcı adlarının bildirmesi bekleniyor. Listede belirtilen bu hesaplar şöyle sıralanıyor:

- Ask FM

- Douban

- Facebook

- Flickr

- Google+

- Instagram

- LinkedIn

- MySpace

- Pinterest

- QZone

- Reddit

- Sina Weibo

- Tencent Weibo

- Tumblr

- Twitter

- Twoo

- Vine

- VKontakte

- YouKu

- YouTube

Bu platformlarda birden fazla hesabı bulunanların bütün kullanıcı adlarını beyan etmesi isteniyor.

Mesajlaşma uygulaması Snapchat ve çöpçatan uygulaması Tinder ise henüz liste dışında bulunuyor. Yetkililer gelecekte listeye yeni platformların eklenebileceğini belirtiyor.

Form doldurulurken vize almak isteyenlerin listede yer almayan başka sosyal medya platformlarına ait kullanıcı hesaplarını bildirmesinde bir sakınca bulunmuyor. Kişinin herhangi bir sosyal medya hesabının olmaması ise başvuru yapmasına ve vize almasına engel teşkil etmiyor.

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