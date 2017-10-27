ABD vize işlerini daha da zorlaştırıyor...

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Bürosu (USCIS) geçmişte, eğer vize sahibi suç işlemediyse yenilemeleri sorunsuz onaylıyordu. Ancak bundan sonra vize yenilemeleri, ilk başvurularla aynı soruşturmalardan geçecek.





USCIS Başkanı L. Francis Cissna, internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Yönetimin göç sisteminin bütünlüğünü iyileştirme çabalarının ön cephesinde büro çalışanlarımız yer alıyor. Bu güncellenmiş kılavuz da Amerikalı çalışanların çıkarlarını koruyan politikaların geliştirilmesine yardımcı olacak net yollar sunuyor” ifadelerini kullandı.





Yeni düzenlemeler, vize yenilerken I-129 formu dolduran ve en az sekiz çeşit çalışma vizesinden birine sahip en az 100 bin kişiyi etkileyebilir.

California ve Texas'ta hizmet veren ticari göç hukuku firması Graham Adair'in ortaklarından Sam Adair'e göre vize yenilenmesinin reddinde artış olmayacak; ancak vize sahiplerini daha uzun idari süreçler bekliyor.





Amerika'nın Sesi'ne konuşan Adair, “Bizim için çok büyük bir değişiklik olmayacak ama bence daha çok kanıt, evrak isteyecekler. Daha fazla gecikmeler yaşanacak. Çalışanları için başvuruda bulunan şirketlere daha pahalıya patlayacak” diyor.





Yeni düzenlemelerden en fazla etkilenecek olanlarsa, Amerika'ya kalifiye eleman olarak gelen H1-B vize sahipleri. Zira USCIS'in Amerika'nın Sesi ile paylaştığı verilere göre 2017 bütçe yılında I-129 formu dolduran 109 bin 537 kişiden 95 bin 485'i H1-B vizesi olanlar.





Yeni düzenlemeyi destekleyenler, göçmen olmayan çalışma vizelerinin Amerikalı işçilere zarar verdiğini savunuyor.





California Nüfus İstikrarı Grubu Medya Direktörü Joe Guzzardi de onlardan biri. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Guzzardi, “Amerikalı işçilerin bu iş kollarını dolduramayacağını düşünmek mümkün değil. Bu düzenlemeler işverenleri zorlasa da iş arayan Amerikalılar için iyi olacaktır” dedi.